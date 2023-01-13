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В Стокгольме повесили "Эрдогана": Анкара рвет и мечет
13.01.2023 18:12 Алина Груднева

В Стокгольме повесили "Эрдогана": Анкара рвет и мечет

В Стокгольме на акции протеста возле здания мэрии "повесили" вверх ногами чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

По данным Reuters, этот "перформанс" вызвал гнев в Анкаре.
 

В ответ министерство иностранных дел Турции вызвало посла Швеции с требованием объяснений. Дипломату был выражен "решительный протест" в связи с выходкой сторонников курдов.

"Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", - сказал дипломатический источник в Анкаре.
  Относительно требований речь идет о попытках Швеции добиться одобрения Турции для вступления в НАТО. Анкара выдвинула ультиматум. В частности, она требует, чтобы шведы заняли более четкую позицию в отношении курдов, которых Турция считает террористами.

По словам главы управления по коммуникациям Эрдогана Фахреттина Алтуна, проведенная в Стокгольме акция является доказательством того, что власти Швеции не сделали необходимых шагов против терроризма, несмотря на утверждения в обратном".

По данным "Анадолу", адвокаты Эрдогана обратились в Республиканский суд Анкары в связи с провокацией с "повешением", потребовав привлечения к ответственности всех причастных к инциденту.  В прокуратуре заявили, что уголовное дело на основе обращения президента уже возбуждено.
 

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