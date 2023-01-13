



В Стокгольме повесили "Эрдогана": Анкара рвет и мечет

В Стокгольме на акции протеста возле здания мэрии "повесили" вверх ногами чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



По данным Reuters, этот "перформанс" вызвал гнев в Анкаре.



Turkey summons Swedish ambassador over Erdogan puppet protest in Stockholm https://t.co/kQmXdbrw4H pic.twitter.com/bktAeDSXVO — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 13, 2023

A mannequin of Turkish President Erdoğan was hung in front of the City Hall in Stockholm pic.twitter.com/DQdVwJQgdv — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 12, 2023

Türkiye, İsveç Büyükelçisi Herrstrom'u, Stockholm'de Erdoğan kuklasının ayaklarından asıldığı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.



İsveç Meclis Başkanı Norlen’in Türkiye’ye planladığı ziyaret TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi



👉 https://t.co/XqyYAD2Vrm pic.twitter.com/YIfUi9wGrA — VOA Türkçe (@VOATurkce) January 12, 2023

В ответ министерство иностранных дел Турции вызвало посла Швеции с требованием объяснений. Дипломату был выражен "решительный протест" в связи с выходкой сторонников курдов."Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", - сказал дипломатический источник в Анкаре.Относительно требований речь идет о попытках Швеции добиться одобрения Турции для вступления в НАТО. Анкара выдвинула ультиматум. В частности, она требует, чтобы шведы заняли более четкую позицию в отношении курдов, которых Турция считает террористами.По словам главы управления по коммуникациям Эрдогана Фахреттина Алтуна, проведенная в Стокгольме акция является доказательством того, что власти Швеции не сделали необходимых шагов против терроризма, несмотря на утверждения в обратном".По данным "Анадолу", адвокаты Эрдогана обратились в Республиканский суд Анкары в связи с провокацией с "повешением", потребовав привлечения к ответственности всех причастных к инциденту. В прокуратуре заявили, что уголовное дело на основе обращения президента уже возбуждено.