В Стокгольме повесили "Эрдогана": Анкара рвет и мечет

В Стокгольме на акции протеста возле здания мэрии "повесили" вверх ногами чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



По данным Reuters, этот "перформанс" вызвал гнев в Анкаре.



