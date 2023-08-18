



В Стамбуле началось строительство второго корвета для Украины

Турция начала строить второй корвет типа Ada для нужд Военно-морских сил ВСУ. Закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле, сообщила пресс-служба ВМС.



"В Турции при участии начальника штаба Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса корвет для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.



По турецким традициям, торжественная закладка проводилась только после постройки части секций и корпуса. Указано, что все работы осуществляются в срок – соответственно графиков и заключенных договоров.



В июле 2021 года Украина подписала с Турцией соглашение на строительство двух корветов класса Ada. Эти корабли имеют полное водоизмещение более 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Полный экипаж – 106 человек.



В октябре 2022 года в Турции на верфи RMK Marine был спущен на воду первый украинский корвет класса Ada "Гетман Иван Мазепа".

