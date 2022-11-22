



В США заявили о подготовке “нового Нюрнберга” для руководства России

“Пытки, убийства мирных жителей, казни военнопленных и гражданских, сексуальное насилие над женщинами и детьми, насильственное переселение, фильтрационные лагеря, где украинцы подвергаются физическому и психологическому насилию, – все эти действия российских войск носят “системный характер”, – заявила Бет Ван Шак, посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции.



Ответственность за организацию этих преступлений, по ее мнению, несет высшее российское руководство.



“Когда мы видим такие действия системного характера, включая создание обширной сети фильтрационных лагерей, очень сложно представить, как такие преступления могут быть совершены без указаний с самого верха командной вертикали”, – сказала посол.



Ван Шак отметила, что происходящее в Украине, “очевидно, указывает на новый Нюрнберг”.



“С учетом нынешней войны и действий России в предыдущих войнах – в Чечне, Сирии, Грузии, нам выпадает задача привлечь тех, кто несет ответственность за военные преступления и другие злодеяния, что мы наблюдаем в Украине”, – считает Бет Ван Шак.