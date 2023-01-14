



В США студенты устроили пропалестинский митинг во время визита вице-президента

Протестующие студенты из Мичиганского университета скандировали антисемитские и антисионистские лозунги в адрес вице-президента США Камалы Харрис, вплоть до обвинения ее в геноциде из-за ее поддержки Израиля во время запланированной речи в четверг в Анн-Арборе.



Харрис посетила Мичиганский университет в четверг, чтобы обсудить климатическую политику, студенческую активность и состояние экологии в Соединенных Штатах.

“Камала, Камала, ты не можешь спрятаться, ты совершаешь геноцид”, – скандировали студенты с палестинскими флагами.



Среди других пропалестинских лозунгов были слышны такие: “от реки до моря Палестина будет свободна” и “ни одного цента, больше никаких денег за преступления Израиля”.



Протестанты, которые являются частью пропалестинской группы “Студенты, объединившиеся за свободу и равенство”, воспользовались визитом Харрис, чтобы напасть на администрацию Байдена за предоставление военной помощи в размере 3,8 миллиарда долларов “израильскому режиму апартеида”.



“Администрация Байдена причастна к уничтожению палестинского народа и его родины”, –кричали поотестующие на митинге в соответствии, что видно на кадрах, опубликованных в Twitter.

