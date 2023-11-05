



В США смоделировали ядерные удары по Москве и Санкт-Петербургу

В Newsweek смоделировали последствия гипотетического ядерного удара по российским городам Москве и Санкт-Петербургу. Результаты рисуют мрачную картину для жителей этих двух крупных городских центров.



В случае ядерного удара по Москве с использованием новой гравитационной бомбы Пентагона B61-13, обладающей мощностью в 360 килотонн, последствия будут просто катастрофическими. По оценкам, число погибших в результате такого удара составит 311 480 человек, еще 868 860 человек получат ранения.



Newsweek сообщил, что в радиусе чуть более 3 километров от эпицентра взрыва уровень радиации будет настолько высок, что любой, кто будет находится в этом районе, погибнет от его воздействия в течение месяца. Более того 15% выживших в конечном итоге умрут от рака из-за радиационного воздействия.



В то время как симуляция рисует мрачную картину для Москвы, сценарий для Санкт-Петербурга столь же, если не более, разрушителен. В гипотетическом случае падения бомбы B61-13 на этот исторический город прогнозируемое число погибших составит 360 150 человек, а еще 685 930 человек получат ранения.