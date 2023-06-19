



В США развернули самый большой флаг Украины в мире

На стадионе Brooklyn Cyclones Maimonides Park более двухсот человек развернули самый большой в мире флаг Украины. Подробности сообщили на сайте Европейской конфедерации бейсбола.



В общей сложности спортивную арену посетили около 4700 человек. Среди них было и более тысячи украинцев.



Представители американского бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс" 11 июня организовали мероприятие, продемонстрировав солидарность с украинским народом. Событие касалось не только бейсбола, ведь это был праздник восточноевропейской культуры и платформа для демонстрации единства между разными сообществами.



Собравшиеся почтили офицеров армии и флота США и полиции Нью-Йорка восточноевропейского происхождения, украинских солдат и добровольцев гуманитарных миссий. В Европейской конфедерации бейсбола отметили, что этот символический жест символизировал поддержку, единство и гордость за Украину. Мероприятие произвело незабываемое впечатление на всех присутствующих. Всего присутствовало 18 фондов, организаций и служб, которые занимаются помощью людям в Украине и украинским беженцам в Нью-Йорке.



"В завершение Дня Восточной Европы на поле развернули самый большой в мире украинский флаг", – говорится в сообщении Европейской конфедерации бейсбола.



Чтобы его развернуть, пришлось приложить немало усилий. Одна из участниц акции Оксана Сидорчак в Instagram отметила, что флаг оказался настолько большим, что его выносили 250 человек.



После окончания мероприятия зрители решили посоревноваться, кто сможет скорее свернуть полотнище флага.

