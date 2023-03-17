



В США расследуют слежку за американскими журналистами через TikTok

ФБР и Министерство юстиции США ведут расследование в отношении китайской компании ByteDance из-за слежки за журналистами американских изданий через приложение ее соцсети TikTok. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.



По данным издания, сотрудники Минюста и прокуратуры из Восточного округа штата Вирджиния запросили у ByteDance информацию о попытках сотрудников компании получить доступ к информации о местонахождении журналистов и других персональных данных пользователей через программу TikTok.



В свою очередь, ФБР провело несколько допросов в связи с слежкой. В самих ведомствах информацию издания комментировать не стали.



В октябре 2022 года Forbes сообщил о том, что ByteDance использовала программу TikTok для слежки за некоторыми гражданами США. В декабре внутреннее расследование компании подтвердило, что сотрудники соцсети использовали учетные данные аккаунтов, следя за журналистами, которые пишут о TikTok.



Выяснилось, что действия компании коснулись, по крайней мере, трех журналистов Forbes и репортера The Financial Times. Согласно внутренней переписке ByteDance, таким образом компания пыталась выяснить источники предполагаемых истоков в СМИ среди собственных сотрудников.



В ByteDance заявили, что “решительно осудили” действия причастных к слежке сотрудников, больше не работающих в компании.



“Наше внутреннее расследование продолжается, и мы будем сотрудничать с любыми официальными расследованиями”, — сказала представитель ByteDance Дженнифер Бэнкс.



США подозревают компанию ByteDance в сотрудничестве с властями Китая. Комитет по иностранным инвестициям в США начал проверку по TikTok. На этом фоне китайская компания предложила ряд мер в рамках так называемого Project Texas. Среди прочего ByteDance согласилась, чтобы данные американских пользователей TikTok хранила американская компания Oracle, которая также займется проверкой программного обеспечения TikTok.



