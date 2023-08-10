



В США прокомментировали заявление Нетаниягу о визите в Белый дом

Высокопоставленный американский чиновник в среду подтвердил, что детали будущей встречи между Байденом и Нетаниягу все еще согласовываются после заявления израильского премьера о том, что президент США пригласил его в Белый дом.



“Мы по-прежнему ожидаем, что президент встретится с премьер-министром Нетаниягу где-то во второй половине этого года осенью, и [что] это будет где-то в Соединенных Штатах”, — заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, когда его спросили о встрече.



Байден и Нетаниягу провели телефонный разговор в середине июля, и в заявлении офиса премьер-министра говорилось, что президент США пригласил на встречу. Сообщалось, что Нетаниягу “положительно отреагировал на приглашение, и было решено, что израильская и американская команды согласует детали встречи”.



В заявлении Белого дома о разговоре не упоминается потенциальная встреча Нетаниягу и Байдена, который, в частности, не приглашал израильского премьера в Белый дом на встречу с момента переизбрания последнего на пост в прошлом году.



Позже Кирби сказал , что встреча Байдена и Нетаниягу состоится “вероятно, до конца этого года” и “все детали, где и когда, еще прорабатываются”.

Нетаниягу сказал в двух интервью американским сетям, ABC News и NBC News , что Байден пригласил его в Белый дом.



