



В США прокомментировали ситуацию с Пригожиным в России

Попытка восстания наемников ЧВК "Вагнер" выявила настоящие трещины во власти президента России Владимира Путина после того, как он был вынужден заключить соглашение об амнистии.



Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии CBS News.



По его словам, восстание наемников ЧВК "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина в минувшие выходные стало "прямым вызовом власти Путина".



"Так что это вызывает серьезные вопросы, это показывает настоящие трещины", — сказал Блинкен.

