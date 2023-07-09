



В США прокомментировали планы стран БРИКС ввести новую валюту

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что доллар США останется доминирующей валютой в международной торговле, и альтернативы в обозримом будущем не будет. Об этом она заявила на пресс-конференции в посольстве Соединенных Штатов в Пекине, завершая свой визит в КНР. Об этом сообщает Reuters.



Отвечая на вопрос о планах стран БРИКС – Бразилии, Индии, России и Китая – ввести новую валюту, Еллен сказала, что по ее мнению, доллар США останется доминирующей валютой в международной торговле.



“Все известные мне данные показывают, что доллар США используется в подавляющем большинстве международных торговых операций, около 90 процентов, и я не думаю, что существует альтернатива, которая могла бы изменить это в обозримом будущем”, – сказала министр.



Южная Африка примет саммит блока БРИКС в августе, как и планировалось. Такое решение было принято на фоне предположений о переносе саммита в Китай, чтобы президент России Владимир Путин мог на нем присутствовать.