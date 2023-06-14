



В США продвигают законопроект по назначению посла по Соглашениям Авраама

Палата представителей США во вторник приняла законопроект о создании новой должности специального посла в Государственном департаменте, посвященной Соглашениям Авраама.



Двухпартийный законопроект, соавторами которого выступили член палаты представителей Ричи Торрес (штат Нью-Йорк) и Майк Лоулер (штат Нью-Йорк), был одобрен подавляющим большинством голосов 413 голосами против 13, при этом восемь членов не голосовали.



“Я рад, что сегодня Палата представителей проголосовала за Специального посла по Закону о Соглашениях Авраама, — сказал член палаты представителей Лоулер в заявлении после одобрения. - Это мой первый законопроект, принятый Палатой представителей. Я горжусь тем, что работаю с моим нью-йоркским коллегой Ричи Торресом и двухпартийной коалицией членов над этим важным законом”.



“Тот факт, что резолюция HR 3099 была принята как в комитете по иностранным делам, так и в палате представителей с такой подавляющей поддержкой, свидетельствует о твердой двухпартийной приверженности долгосрочному миру на Ближнем Востоке, — продолжил член палаты представителей Лоулер. - Соглашения Авраама стали монументальной вехой в нормализации отношений между Израилем — одним из наших самых сильных союзников и маяком демократии в регионе — и соседними странами с мусульманским большинством. Прогресс, достигнутый в результате соглашений, был просто неслыханным всего за несколько лет до этого. Теперь у нас есть уникальная возможность развить этот успех”.



“Добавление специального посла будет иметь решающее значение для присоединения Саудовской Аравии к соглашениям и дальнейшего их укрепления и расширения, — заключил член палаты представителей Лоулер. - Когда так много дискурсов о национальной политике посвящено разногласиям и тупикам, широкая двухпартийная поддержка специального посла по Закону о Cоглашениях Авраама показывает, что обе стороны все еще могут объединиться и сделать что-то действительно хорошее. Мы ближе к прочному, долгосрочному миру на Ближнем Востоке, чем когда-либо”.



“Если есть одна причина, которая должна выйти за рамки партийной политики, это мир на Ближнем Востоке. Строительство моста между Израилем и арабским миром не является ни демократической, ни республиканской ценностью. Это американская ценность, и Соглашения Авраама являются одновременно подтверждением арабо-израильского мира и отказом от движения “Бойкот, отчуждение и санкции” (BDS), — сказал Торрес.



“Вместо трех “нет” мы живем в эпоху трех “да” — да, признанию Израиля, да, переговорам с Израилем и да, миру с Израилем”, — продолжил член палаты представителей Торрес.



По словам Торреса, Сенат должен быстро рассмотреть и принять этот закон, передав его на стол президента, чтобы закрепить роль специального посла по Соглашениям Авраама законом.



