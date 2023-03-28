



В США приняли решение лишить Китай статуса "страны, которая развивается"

Палата представителей единогласно приняла законопроект, согласно которому Китай должны лишить статуса "страны, которая развивается" в международных организациях.



Об этом пишет The Hill.



Таким образом, госсекретарь должен добиваться изменения статуса КНР из развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким уровнем дохода или развитую страну для международных организаций, в состав которых входят как США, так и Китай.



К тому же госсекретарь должен работать над тем, чтобы Китай не получал преференциального отношения или помощи в рамках организации из-за того, что он имеет статус страны, которая развивается.



"Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в мире, на которую приходится 18,6 % мировой экономики. Размер их экономики уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, и КНР также должна рассматриваться", - сказал представитель Палаты представителей Янг Ким.



