



В США представили законопроект об укреплении региональной интеграции Израиля

Сенаторы США представили в четверг новый законопроект, направленный на поддержку усилий по нормализации отношений между Израилем и его арабскими соседями. Закон о региональной интеграции и нормализации был представлен как республиканцами, так и демократами.



“Соглашения Авраама и связанные с ними соглашения о нормализации коренным образом преображают Ближний Восток”, – заявил сенатор Джим Риш (штат Айдахо). “В интересах Соединенных Штатов расширять круг друзей с Израилем”.



“Сильный Израиль, находящийся в мире со своими соседями, полностью отвечает интересам национальной безопасности США”, – считает сенатор Боб Менендес (штат Нью-Джерси).



В законопроекте предлагается: