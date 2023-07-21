В США представили законопроект об укреплении региональной интеграции Израиля
Сенаторы США представили в четверг новый законопроект, направленный на поддержку усилий по нормализации отношений между Израилем и его арабскими соседями. Закон о региональной интеграции и нормализации был представлен как республиканцами, так и демократами.
“Соглашения Авраама и связанные с ними соглашения о нормализации коренным образом преображают Ближний Восток”, – заявил сенатор Джим Риш (штат Айдахо). “В интересах Соединенных Штатов расширять круг друзей с Израилем”.
“Сильный Израиль, находящийся в мире со своими соседями, полностью отвечает интересам национальной безопасности США”, – считает сенатор Боб Менендес (штат Нью-Джерси).
В законопроекте предлагается:
- Уполномочить региональное интеграционное бюро и специального посланника президента, которые будут использовать дополнительные возможности для нормализации отношений с Израилем и продвижения переговоров по вопросам экономики и безопасности.
- Создать фонд возможностей региональной интеграции в размере до 105 миллионов долларов, который будет передан специальным посланником другим департаментам или агентствам для содействия региональной интеграции и нормализации, а также для поощрения инвестиций государственного и частного секторов.
- Выделить новые средства для углубления как Авраамовых соглашений, так и Форума Негева, а также для расширения нормализации и интеграции. Это обеспечит более 13 миллионов долларов несколько предприятий, связанных с Соглашениями Авраама, такими как продвижение межконфессионального диалога, усилия по опреснению воды и содействие программам образовательного и культурного обмена между Израилем и другими странами Соглашения Авраама и Форума Негева и другими партнерами.
- Поддержать развитие экономического партнерства Авраамовых соглашений и Форума Негева. Специальный посланник будет работать над разработкой и согласованием рамок экономического развития и сотрудничества между странами Авраамового соглашения и Форума Негев.
- Расширить Двусторонний израильско-американский фонд промышленных исследований и разработок (BIRD), Двусторонний американо-израильский научный фонда (BSF) и Двусторонний фонд сельскохозяйственных исследований и разработок (BARD) путем предоставления этим фондам новых грантов.
- Поддержать обучение кибербезопасности и обмену информацией, которая разрешает государственному секретарю и министру внутренней безопасности участвовать в совместных мероприятиях по обучению кибербезопасности и обмену информацией со странами, подписавшими Соглашение Авраама и Форум Негева.
- Создать Инициативу молодых ближневосточных лидеров по образцу Инициатив молодых африканских лидеров для предоставления стипендий, программ лидерства и возможностей культурного обмена для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из стран Форума Негев, а также от других ключевых партнеров в регионе.
- Поддержать межрегиональные структуры, такие как “амбициозные” саммиты и бизнес-форум лидеров I2U2, и рассмотреть возможности расширения формата на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе с Саудовской Аравией.