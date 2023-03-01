



В США предложили "медленную реакцию" на атаки Хайфы и Эйлата Ираном

Генерал-лейтенант США Алексус Гринкевич предложил медленную реакцию американцев в симуляции нанесения ударов Ираном при помощи БПЛА по Хайфе, Эйлату и американской базе Таниф в Сирии в ответ на атаки израильтян на иранские ядерные и военные объекты.



С таким предложением он выступил на конференции INSS.



Симуляция включала атаки беспилотников со стороны проиранских сил в Ливане, Йемене и Ираке. Медленную реакцию Гринкевич предложил с упором на предотвращение эскалации.



"Нам напомнили бы о нашей непоколебимой приверженности защите Израиля. Мы будем думать о том, как лучше всего выполнить это обязательство. С военной точки зрения, мы бы предложили наши рекомендации о том, как обеспечить защиту Израиля, чтобы справиться с любой потенциальной эскалацией", - сказал он.



По словам генерал-лейтенанта, его первоначальная рекомендация будет заключаться в том, чтобы попытаться выяснить, что произошло.



"Существует изрядная неопределенность в отношении того, кто несет ответственность. Атака совершена группами, которые являются доверенными лицами Ирана. В какой степени эти партнерские группы делали это самостоятельно или под руководством Ирана? Мы также посмотрим, каков был ответ России. Мы бы сделали паузу и позволили разведки немного проработать сценарий, прежде чем переходить к каким-либо военным действиям", — пояснил он.



Отвечая на вопрос о том, предпримут ли США военные меры, он подчеркнул, что это зависит от обстоятельств.



"Об этом будет много дискуссий на двусторонней основе между США и Израилем, а также с рядом других, в равной степени заинтересованных стран", - подчеркнул он.

