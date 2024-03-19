



В США поддержали новый ход - Украине помощь в кредит

Члены Республиканской партии в Конгрессе США всерьез стали рассматривать вариант оформления части помощи Украине в форме кредита. Об этом сообщает издание Politico.



"Идея циркулирует уже несколько недель, вдохновленная недавними заявлениями бывшего президента Дональда Трампа о том, что всю иностранную помощь США, не только Украине, должны предоставлять в долг, а не напрямую", - говорится в материале.



Также издание пишет, что вариант с кредитом серьезно воспринимается и в Палате представителей, где голосование за помощь Украине застопорилось на несколько месяцев.



Некоторые республиканцы подхватили эту идею и предложили ее спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.



Спикер, по словам людей, знакомых с переговорами, посоветовал им составить предложение, проверить почву вместе со своими коллегами из Республиканской партии. А уже потом, если конференция одобрит, приступить к реализации.



Есть надежда, что вариант кредита может стать жизнеспособной альтернативой для республиканцев, которые уже несколько месяцев запутываются в этом вопросе.



Во время дебатов сторонники оборонной политики, решившие не позволить диктатору Владимиру Путину победить Украину, столкнулись с консерваторами-трампистами, которые отвергают идею отправки денег Украине, когда граница с США все еще "находится в руинах", а госдолг превышает 34 триллиона долларов.



Издание пишет, что члены Республиканской партии думают о структурировании кредитного соглашения.



Ранее президент Джо Байден запросил для Украины 60 миллиардов долларов, хотя большая часть этих денег будет возвращена обратно в американскую оборонно-промышленную базу. Оружие в конечном итоге будет отправлено в Украину, но деньги поддержат американские рабочие места и нарастят потенциал американского арсенала.



А около 12 миллиардов долларов пойдут непосредственно в Украину. Республиканцы утверждают, что если взять эту сумму и превратить ее в своеобразный беспроцентный кредит, то это не только позволит получить крайне необходимую помощь на передовой, но и успокоит Трампа и порадует электорат Республиканской партии.

Демократы могут согласиться на этот вариант

Politico пишет, что некоторые республиканцы находятся в контакте с окружением Трампа, чтобы посмотреть, смогут ли они добиться от бывшего президента одобрения этой идеи.

"Если это так, республиканцы могли бы попытаться назвать этот пакет беспроигрышным: поддержка американской оборонной промышленности и новый прецедент предоставления иностранной помощи в виде кредита, а не подарка, как того требует их вероятный кандидат", - пишет издание.



Однако неясно, поддержат ли этот план члены Демократической партии США. Ведь ранее часть из них возражали против идеи предоставления помощи Украине в виде кредита.



А лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на прошлой неделе отнесся с пренебрежением к этой идее, предположив, что принятие законопроекта Палаты представителей и получение помощи займет слишком много времени. Однако все-таки республиканцы думают, что в конечном итоге демократы согласятся на этот вариант.