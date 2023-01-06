



В США переименуют все военные базы и корабли

В США переименуют названия военных баз и кораблей, которые были названы в честь генералов Армии Конфедерации времен Гражданской войны. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.



Теперь названия, которые увековечивали память Конфедеративных Штатов Америки или любого человека, добровольно служившего в Армии Конфедерации, уберут из учреждений, баз и военной техники.



В частности, ВМС переименуют крейсер USS Chancellorsville, названный в честь битвы под Чанселорсвиллем во время Гражданской войны в США. Также переименуют исследовательское судно USNS Maury, посвященное американскому океанографу и морскому офицеру Мэтью-Фонтейну Мори, который сначала воевал за США, а затем присоединился к конфедератам.



Базу "Форт Беннинг", названную в честь генерала Конференции Генри Беннинга, переименуют в "Форт Мур". "Форт Гордон" переименуют в честь президента США Дуайта Эйзенхауэра, который был главнокомандующим силами Антигитлеровской коалиции в Европе.



В Пентагоне объяснили, что во время Первой мировой войны правительство назвало некоторые американские базы в честь офицеров Конфедерации, чтобы заручиться поддержкой жителей Юга.