



В США озвучили сценарий, при котором РФ нанесет удар по польским аэропортам

Есть вероятность, что Россия нанесет удар по польским аэропортам, которые используются для переправки военной помощи Украины.

Такое мнение в интервью CNN выразил американский сенатор Марко Рубио.

По его словам, такой сценарий вероятен, если президент РФ Владимир Путин поймет, что проигрывает в войне из-за поставок западного оружия.

"Вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из этих точек распределения, через которые проходят поставки, в том числе в Польше. Много говорят о ядерных ударах, но меня беспокоит возможная российская атака внутри территории НАТО. Например, нацеленная на аэропорт в Польше или какой-то другой распределительный пункт", — сказал он.

По словам Рубио, в таком случае НАТО придется ответить России.