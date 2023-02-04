



В США ответили о вероятности удара новыми снарядами GLSDB по Крыму

Украина самостоятельно принимает решения о том, какие операции проводить для защиты государства и освобождения территорий от российских оккупантов. Об этом в пятницу заявил бригадный генерал США Патрик Райдер на пресс-конференции отвечая на вопрос, предусматривает ли передача ВСУ дальнобойных бомб GLSDB возможность использования их для ударов по Крыму.

По информации Минобороны США, снаряды GLSDB позволят украинцам поражать вражеские объекты на большем расстоянии в рамках проведения новых операций по обороне и деоккупации суверенной территории.



“Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Поэтому я не собираюсь говорить о возможных будущих операциях. Но мы работаем с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", – отметил Райдер.



Ранее сообщалось, что GLSDB способны удвоить потенциальную дальность удара украинских войск.