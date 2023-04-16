



В США опробовали лазерную систему для борьбы с БПЛА

Сухопутные силы США провели испытания лазерной системы ПВО ближнего действия по уничтожению беспилотников. Об этом 13 апреля сообщил еженедельник Defense News.



Испытания лазеров мощностью 50 кВт проходили на полигоне Юма в Аризоне.По словам генерал-лейтенанта Роберта Реша, лазеры показали высокую эффективность в борьбе с БПЛА, однако они все еще испытывают некоторые трудности с уничтожением ракет, артиллерийских и минометных снарядов.



Испытания этих технологий будут продолжены, а затем Вооруженные силы приступят к разработке тактики использования данного вида оружия.

Как выяснило издание, сухопутные войска США уже получили два прототипа лазерных систем DE M-SHORAD. Поступление еще двоих запланировано на ближайшие месяцы.



Параллельно ведется разработка малогабаритного лазерного оружия мощностью 20 кВт для американской пехоты.

В декабре прошлого года американский производитель оружия Lockheed Martin подписал соглашение с израильской компанией Rafael о совместной разработке высокоэнергетической лазерной боевой системы.

