



В США обнародовали налоговые отчеты Трампа, которые он хотел сохранить в секрете





В пятницу в Конгрессе обнародовали налоговые отчеты Дональда Трампа за шесть лет, раскрыв документы, которые экс-президент долгое время стремился сохранить в секрете.



Подконтрольный демократам комитет Палаты представителей США опубликовал отредактированные отчеты Трампа за 2015–2020 годы, завершив многолетнюю битву между бывшим президентом-республиканцем и законодателями-демократами.



Налоговые данные Трампа теперь будут доступны для углубленных расследований журналистами, независимыми налоговыми экспертами и другими лицами в период подготовки к президентским выборам 2024 года и могут пролить свет на состояние Трампа, эффективность его бизнеса и то, как он сократил свои налоговые обязательства.



Записи показывают, что доходы и налоговые обязательства Трампа резко колебались с 2015 по 2020 год, во время его первой президентской заявки и последующего срока полномочий. Политик и его жена заявляли о больших вычетах и ​​убытках и в течение нескольких из этих лет платили мало или вообще не платили подоходный налог.



Трамп стал первым кандидатом в президенты за последние десятилетия, который не опубликовал свои налоговые декларации. Он подал в суд на комитет, чтобы попытаться сохранить их в тайне, но Верховный суд США вынес решение в пользу комитета. В выводах , обнародованных на прошлой неделе, комитет заявил, что Служба внутренних доходов, собирающая налоги, нарушила собственные правила, не проверяя Трампа в течение трех из четырех лет, пока он был президентом.



“Наши выводы оказались простыми – IRS не провела обязательную проверку бывшего президента, пока я не сделал свой первоначальный запрос”, – заявил председатель комитета по делам и средствам Палаты представителей Ричард Нил.



В ответ Трамп предупредил об ужасных последствиях и воспользовался случаем для сбора пожертвований на предвыборную кампанию.



“Демократы не должны были этого делать, это приведет к ужасным вещам для многих людей”, – прокомментировал Трамп. “Помните, что это опасная улица с двусторонним движением!”



Подробности, ранее опубликованные комиссией, показали, что Трамп не платил подоходный налог в 2020 году, последнем полном году своего пребывания в должности, несмотря на миллионы долларов доходов от его разрастающейся бизнес-империи.



Контролируемая демократами Палата представителей перед уходом на зимние каникулы приняла законопроект , который обязывает Службу внутренних доходов, собирающую налоги, проводить проверки налоговых деклараций президентов в течение 90 дней после их инаугурации.