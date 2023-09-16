



В США намерены продлить финансовую помощь Украине

В США обе палаты поддерживают продление финансовой помощи Украине.



По данным газеты "Голос Америки", информацию об этом подтвердил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



"На основе наших консультаций мы считаем, что обе палаты продолжают поддерживать продление финансирования, потому что и республиканцы, и демократы признают, что США не могут в своих собственных личных интересах, не говоря уже о моральных обязательствах, которые у нас есть, оставить Украину в этот критический момент", - подчеркнул Салливан.



По его словам, это касается не только США, но и партнеров по всему миру, в частности, европейских стран, которые тоже продолжают помогать Украине. Салливан также подтвердил информацию о том, что президент США Джо Байден, вероятнее всего, объявит о новом пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.