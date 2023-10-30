



В США начали печатать детали для атомных субмарин на 3D-принтере

ВМС США должны изготавливать больше деталей методом 3D-печати, если они хотят строить по 3 подводные лодки в год, заявил в среду, 25 октября, один из руководителей программы.



Контр-адмирал Джонатан Рукер, ведущий закупщик ударных подводных лодок ВМС, заявил, что аддитивное производство стало необходимым для соблюдения графиков строительства и последующего поддержания новых подводных лодок в рабочем состоянии.



По словам Рукера, который до перехода на нынешнюю работу в прошлом году возглавлял программу ВМС по созданию подводных лодок класса Columbia, уже начался монтаж первых деталей, изготовленных методом 3D-печати.



"Уже в этом году мы вывели из производства первую деталь для подводной лодки с баллистической ракетой, чтобы гарантировать, что они смогут уложиться в график. Вторая деталь, которая у нас была, - критически важный клапан, который необходим, - должна была опоздать на 2 года. Мы перепроектировали его, и в данный момент он находится на стадии 3D-печати. Они установят его на эту подводную лодку к январю, чтобы обеспечить выполнение графика", - отметил он.

