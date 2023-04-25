



В США хотят повысить уровень преподавания темы Холокоста в школах

Закон об образовании в области Холокоста и уроках антисемитизма (HEAL), представленный сенаторами Джеки Розен (D-NV) и Джеймсом Лэнкфордом (R-OK), поручает Мемориальному музею Холокоста США провести первое в своем роде исследование образования в области Холокоста и ресурсов по всей стране, чтобы определить пути его улучшения, чтобы школы были лучше оснащены для преподавания этого вопроса и антисемитизма в более широком смысле.



“Один из наиболее эффективных способов борьбы с ростом антиеврейского фанатизма — это улучшить то, как мы рассказываем о Холокосте и говорим об опасностях антисемитизма, — говорится в заявлении Розена. - Никогда больше” означает, что мы никогда не забудем важные уроки одной из самых мрачных глав истории, а наше двухпартийное законодательство поможет обеспечить точность и всесторонность образования в области Холокоста в США”.



“К сожалению, антисемитизм и антиеврейские преступления продолжают расти в нашей стране и во всем мире, — говорит Лэнкфорд. - Сенатор Розен и я продолжаем работать вместе, чтобы бороться с антисемитизмом, независимо от того, кто и откуда он исходит”.



