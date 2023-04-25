



В США готовят закон о памятной монете в честь Голды Меир

В период обострения отношений между США и Израилем на Капитолийском холме набирает силу двухпартийная инициатива в честь бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир.



Закон о памятной монете в честь премьер-министра Голды Меир, согласно которому Казначейство США отчеканит монету в честь Меир и 75-летия двухпартийных отношений, был представлен демократом из Флориды Дебби Вассерман Шульц в феврале в Комитет Палаты представителей по финансовым услугам. Его соавторами являются 16 законодателей-демократов и восемь республиканцев.



В ближайшие дни он будет представлен в Сенате, его авторами являются демократ из Мэриленда Бенджамин Кардин и республиканец из Техаса Тед Круз.

Меир станет первым иностранным лидером, удостоенным такой чести.



В четверг в Конгрессе состоится обед по случаю Йом Хаацмаут, во время которого члены Конгресса смогут выразить поддержку инициативе.

На данный момент 70 законодателей заявили, что примут участие в мероприятии.



"Это показывает, что Израиль по-прежнему очень важен для них", - сказал The Times of Israel филантроп Бобби Рехниц, проживающий в Лос-Анджелесе.

Рехниц, который участвовал в успешной попытке добиться награждения Шимона Переса Почетной медалью Конгресса, возглавляет комитет по созданию монеты Голды Меир.



"Я подумал, что в такое время очень важно, чтобы в залах Конгресса Соединенных Штатов Америки праздновали День Независимости Израиля, особенно в 2023 году, - продолжает он. Учитывая все, что происходит сейчас в Соединенных Штатах и в Израиле - а между ними есть много общего - очень важно иметь что-то объединяющее".



Законопроект должен получить две третьих поддержки в обеих палатах Конгресса. Выручка от продажи монеты будет направлена в больницу "Ланиадо" в Нетании.



По словам Рехница, лоббистская работа займет два-три года, но он уверен, что она увенчается успехом.



"У нее так много уровней, с которыми каждый может отождествить себя в обеих странах, а главное - в США, - говорит он. - Вот американо-израильтянка, которая сделала алию, помогла построить страну с ее корней, стала премьер-министром, была четвертым премьер-министром Израиля и одной из первых женщин-лидеров в мире"То, что она сделала, находит отклик у многих людей на многих уровнях".

