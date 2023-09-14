



В списке давших показания по делу о подлодках - Биньямин Нетаниягу



Государственная комиссия по расследованию дела о подводных лодках и кораблях опубликовала сегодня (в четверг) документы, в том числе списки свидетелей и допрошенных лиц, которые выступали перед ней.



Среди свидетелей - действующий премьер-министр Биньямин Нетаниягу, бывший премьер-министр Эхуд Барак, бывший глава Моссада Йоси Коэн, бывший министр обороны Моше (Буги) Яалон и другие высокопоставленные чиновники.



В то время как свидетели, дающие показания комиссии, определяются как имеющие отношение к самому делу, “приглашенные на собеседование” вызываются в комитет для того, чтобы помочь ему разобраться в предыстории событий. В список приглашенных на собеседование входят бывший юридический советник Авихай Мандельблит, бывший генеральный директор Министерства обороны Дан Харель и сменивший его на этом посту Уди Адам, а также другие высокопоставленные чиновники.



Государственная комиссия по расследованию была создана предыдущим правительством в январе прошлого года, ее возглавляет бывший председатель БАГАЦа Ашер Грунис.

