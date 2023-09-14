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В списке давших показания по делу  о подлодках - Биньямин Нетаниягу
14.09.2023 13:05 Аркадий Бочаровский

В списке давших показания по делу  о подлодках - Биньямин Нетаниягу


Государственная комиссия по расследованию дела о подводных лодках и кораблях опубликовала сегодня (в четверг) документы, в том числе списки свидетелей и допрошенных лиц, которые выступали перед ней.

Среди свидетелей - действующий премьер-министр Биньямин Нетаниягу, бывший премьер-министр Эхуд Барак, бывший глава Моссада Йоси Коэн, бывший министр обороны Моше (Буги) Яалон и другие высокопоставленные чиновники.

В то время как свидетели, дающие показания комиссии, определяются как имеющие отношение к самому делу, “приглашенные на собеседование” вызываются в комитет для того, чтобы помочь ему разобраться в предыстории событий. В список приглашенных на собеседование входят бывший юридический советник Авихай Мандельблит, бывший генеральный директор Министерства обороны Дан Харель и сменивший его на этом посту Уди Адам, а также другие высокопоставленные чиновники.

Государственная комиссия по расследованию была создана предыдущим правительством в январе прошлого года, ее возглавляет бывший председатель БАГАЦа Ашер Грунис.
 

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