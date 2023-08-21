



В спецслужбах РФ призывают Путина уволить Шойгу и объявить мобилизацию

Некоторые представители российских спецслужб призывают Владимира Путина уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и перейти к более агрессивному ведению войны, пишет Bloomberg.



Издание отмечает, что многие представители российской элиты были удивлены слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.



Это вызвало беспокойство среди российских чиновников относительно потенциала противостояния Путина на высоком уровне или дальнейших вызовов.



Кроме того, недовольство неудачами России на поле боя все еще теплится в среде российских силовиков.



Так, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов все еще остаются на своих должностях.



По словам двух источников издания, попытка Пригожина сместить их имела определенную поддержку в ключевых органах государственной безопасности РФ.



По словам пяти человек, знакомых с ситуацией, сторонники так называемой ястребиной позиции хотят сместить Шойгу и начать воевать в Украине более агрессивно. Они предлагают объявить военное положение в РФ и провести полномасштабную мобилизацию.



В то же время, пока нет никаких признаков того, что их отстранят. Вместо этого политическое руководство РФ расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.



