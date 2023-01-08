



В Совете Федерации будут перевоспитывать депутатов "кувалдой Вагнера"

Секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель главы Совфеда Андрей Турчак жестко отреагировал на появившееся накануне видео, на котором депутат Курской областной Думы Максим Васильев пьет коктейль, поедает креветки в Мексике и передает привет знакомым. Ранее депутата раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт.



По словам Турчака, некоторые народные избранники позволяют себе "греть булки" на заграничных курортах, когда вся страна работает на фронт, а жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам.



"Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов", - написал Турчак в своем Телеграм-канале.



Он также посоветовал Васильеву и его жене Светлане, которая является членом партии "Единая России" и заседает в Курском городском собрании, сложить депутатские полномочия.



"Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют", - подытожил Турчак.