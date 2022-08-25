



В Совбезе ООН осудили рейд ЦАХАЛа в офисы палестинских НПО

Большинство членов Совета Безопасности ООН осудили рейд ЦАХАЛа в офисы семи палестинских НПО, отметив, что Израиль не предоставил информацию, подтверждающую его заявление о том, что это террористические организации.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Норвегия четко заявила, что информация, предоставленная Израилем, не дает достаточных оснований для признания этих организаций "террористическими организациями". Мы продолжим нашу поддержку палестинского гражданского общества. Мы обеспокоены последующими сообщениями об угрозах в отношении сотрудников этих организаций и их семей. Такие действия недопустимы", - заявила заместитель посла Норвегии Трине Хеймербак.



Франция, Великобритания и Ирландия выступили с аналогичными заявлениями.



Израиль утверждает, что НПО связаны с Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП), который США и ЕС признают террористической организацией