



В соцсетях запустили кампанию с призывом уволить генерал-майора Иегуду Фокса

Правые активисты запустили в соцсетях кампанию с призывом к уволить главу Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майора Иегуду Фокса. Активисты распространяют плакат с призывом “немедленно уволить Фокса” с изображением генерала в окружении 24 жертв недавних терактов, утверждая, что он ответствен за волну терактов, и обвиняя его в том, что он не расправляется жестко с палестинцами.



כמעט כל אלוף פיקוד מרכז מצא את עצמו בקו האש, אבל במקרה של יהודה פוקס נראה שנחצים כל הגבולות. אסור להסתפק בגינויים של השר והרמטכ״ל: הגינויים צריכים להישמע ובהקדם מראש הממשלה וההנהגה הפוליטית של המתנחלים pic.twitter.com/X7TrxLlJo8 — יוסי יהושוע - Yossi Yehoshua (@YehoshuaYosi) August 21, 2023

Генерал-майор, в свою очередь, 21 августа заявил, что Израиль находится в эпицентре крупной волны террора.



“Мы находимся в эпицентре эскалации, волны террора, подобных которой мы не видели в течение длительного времени”, – сказал Фокс журналистам на военной базе Иудейской региональной бригады недалеко от Хеврона. “Армия обороны Израиля и силы безопасности ежедневно действуют в каждом районе, чтобы предотвратить террор”.



“Мы стараемся опередить врагов и сорвать их планы. В большинстве случаев нам это удается, сегодня и на этой неделе нам это не удалось”, – заявил генерал. “Мы будем преследовать наших врагов в Хаваре, Хевроне и в любом другом месте”.



“Большая часть открытого террора в последнее время была в районе Самарии”, – отметил он. “Но и здесь мы предотвратили десятки атак, если не больше, в том числе террористические ячейки в районе Иудеи”.



“Мы сможем улучшить ситуацию и в Самарии, и в Иудее, и помешать террору до того, как он будет осуществлен”, – заключил Фокс