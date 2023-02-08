



В СНБО рассказали, где Россия может начать новое наступление в Украине

Новое наступление российских войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию Reuters.



"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты, - сказал он. - Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас".



По мнению Данилова, активизация наступательных действий связано с годовщиной войны и "им нужно что-то показать перед своим народом".



"У них должно быть большое желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате", - добавил он.



Как сообщалось, по данным Института изучения войны, российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки.