



В СМИ узнали, кто принял решение проводить тайные похороны Пригожина

Провести тайные похороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина решили в Кремле и спецслужбах.



Об этом сообщили в издании The Moscow Times со ссылкой на двух чиновников в РФ.



Они утверждают, что вопрос о похоронах Пригожина обсуждался на двух совещаниях, на которых присутствовали представители Кремля и ФСБ.



По словам источника, было решено, что во время опускания гроба основателя ЧВК "Вагнер" в могилу не должно быть рядом посторонних, а представители СМИ не должны иметь возможности сделать фото и видео.