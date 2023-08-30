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В СМИ узнали, кто принял решение проводить тайные похороны Пригожина
30.08.2023 19:52 Алина Груднева

В СМИ узнали, кто принял решение проводить тайные похороны Пригожина

Провести тайные похороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина решили в Кремле и спецслужбах.

Об этом сообщили в издании The Moscow Times со ссылкой на двух чиновников в РФ.

Они утверждают, что вопрос о похоронах Пригожина обсуждался на двух совещаниях, на которых присутствовали представители Кремля и ФСБ.

По словам источника, было решено, что во время опускания гроба основателя ЧВК "Вагнер" в могилу не должно быть рядом посторонних, а представители СМИ не должны иметь возможности сделать фото и видео.

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