



В случае выборов коалиция Нетаниягу потеряла бы большинство - опрос

Согласно опросу, опубликованному 12 каналом в понедельник, впервые с 2009 года “Ликуд“ получил бы менее 30 мандатов, если бы выборы состоялись сегодня.



Опрос показывает, что “Ликуд“ получит только 25 мандатов, в то время как партия “Маханэ Мамлахти“ во главе с депутатом Бенни Ганцем получила бы 23 мандата , обогнав партию “Еш Атид“ (22 мандата).



Партия “Религиозный сионизм“ Бецалеля Смотрича получила 12 мандатов в опросе, если она снова разделит голоса с “Оцма Иегудит“, в то время как “ШАС“ получила 10, а “Яхадут а-Тора“ — 7 мандатов.



“НДИ“ получила бы 6 мандатов, а РААМ, Хадаш-Таал и Мерец - по 5 мандатов.



Если бы выборы состоялись сегодня, “Авода“ потеряла бы свое место в Кнессете, имея всего 3,1 мандата, и то же самое случилось бы с “Балад“, которая получила бы 2,1 мандата.



Глядя на ситуацию с блоками, блок Нетаниягу составил бы всего 54 мандата.



Между тем, новый опрос KAN показывает скачок рейтинга лидера партии “Маханэ Мамлахти“ Ганца на предмет его пригодности на пост премьер-министра. Он впервые обогнал премьер-министра Нетаниягу, получив 37% одобрения против 30% у Нетаниягу.



Глядя на мандаты, "Ликуд" падает до 25, а его блок - до 53. Левоцентристский блок поднимается до 56 и может сформировать правительство вместе с партией РААМ.



Партии "Авода" и "Мерец" преодолеют избирательный барьер, получив по четыре мандата каждая. "Религиозный сионизм" немного проиграет и упадет до 10 мандатов. "Балад" тоже не переступил порог.



