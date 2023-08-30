



В случае войны с Хизбаллой - времени на эвакуацию гражданских не будет

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала материалы об учениях ЦАХАЛа и службы тыла.



В разгар масштабных учений ЦАХАЛа по подготовке к возможной кампании на нескольких фронтах и на фоне напряженности на севере страны армия предупреждает гражданских о самых неприятных сценариях, к которым необходимо быть готовыми.



По оценкам ЦАХАЛа и органов безопасности, если война разразится на северной границе, она будет в десятки раз мощнее и сложнее того, что мы пережили во время Второй ливанской войны, и совсем не будет похожа на нее.



Учения Агроф Ха Махац начались несколько месяцев назад и продлились две недели. Их цель - имитация войны на нескольких аренах. Исраэль Ха Йом сообщает о жестких инструкциях, которые были выданы жителям Севера во время учений.



В одном из населенных пунктов, расположенных вблизи границы, был распространен документ с подробным описанием сценария, к которому готовится система безопасности: "В случае войны покинуть населенный пункт или приготовиться к длительному пребыванию в убежище"; другой документ гласил: "По оценкам ЦАХАЛа и органов безопасности, война в северном секторе будет очень интенсивной". Указания, данные северным поселениям вблизи границы: "Быстро эвакуируйтесь из поселения - дороги будут закрыты".



Кроме того, ЦАХАЛ проинструктировал жителей, что во время боевых действий пребывание в убежищах будет длительным, и покинуть их практически невозможно. Поселения, расположенные вблизи северной границы, должны эвакуироваться как можно скорее, поскольку промежуток времени, в течение которого, вероятно, можно будет эвакуироваться, будет коротким, после чего дороги будут закрыты.









