



В случае эскалации: 50 000 жителей севера не имеют убежищ в своих домах

В случае ракетных обстрелов севера Израиля обнаружится, что около 50 000 человек будут жить в домах без надлежащей защищенной территории, несмотря на план в 5 миллиардов шекелей для решения этой проблемы.

Согласно плану, утвержденному в 2018 году, но инициированному только в 2021 году, северным муниципалитетам было выделено 350 миллионов шекелей, сообщает 12 канал.



План 2018 года под названием “Северный щит” предназначался для финансирования строительства бомбоубежищ и укреплений в тысячах жилых домов и в 5000 с лишним нежилых зданий без таких приспособлений в пределах примерно километра от границы. В первоначальном графике плана правительство обязалось ежегодно в течение десяти лет выделять 500 миллионов шекелей на укрепление зданий.



В государственном бюджете на 2023–2024 годы на этот план выделено всего 100 миллионов шекелей (28 миллионов долларов).



Моше Давидович, глава регионального совета Матех Ашер в Западной Галилее, написал письмо министру финансов Смотричу, протестуя против невыполнения правительством плана на 2018 год.



“Немыслимо, чтобы государство резко урезало план защиты жителей вдоль изменчивой и опасной северной границы”, — написал Давидович.



После событий четверга Давидович призвал правительство “устранить бюрократические препятствия” и финансировать план, как предполагалось.

Командование тыла армии в настоящее время уделяет первоочередное внимание укреплению домов в 21 городе, расположенном в пределах одного километра от северной границы. В рамках этих усилий владельцы укрепленных домов получают защищенную территорию за счет государства.



