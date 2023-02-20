



В случае ЧП отели выделят 10% мест для людей с ограниченными возможностями



Комитет по труду и социальной защите обсудил 19 февраля подготовку служб социального обеспечения к оказанию услуг гражданам в чрезвычайных ситуациях. По словам председателя комитета, Йсраэля Эйхлера (Яадут А-Тора), наряду с конфликтами в сфере безопасности, недавние землетрясения - требуют подготовки всех государственных органов. В частности - для социально уязвимых слоев населения. Он попросил Министерство здравоохранения проверить с местными властями подготовку к выделению транспорта для людей с ограниченными возможностями в чрезвычайной ситуации.



Илан Брош, директор департамента чрезвычайных ситуаций Министерства социального обеспечения, подчеркнул важность новых правил чрезвычайных ситуаций, которые требуют от властей выполнения своих обязательств в условиях войны, снегопада и землетрясений. Отделы социального обеспечения должны будут связаться с теми, кто у них зарегистрирован, а затем с командованием тыла и волонтерами. Он подчеркнул, что в эти дни идет юридический процесс, позволяющий получить доступ к данным примерно 400 000 психически неустойчивых юдей, чтобы им можно было помочь в чрезвычайной ситуации. Он рассказал о специальных транспортных средствах, предназначенных для эвакуации нуждающихся людей, которых необходимо перевозить лежа, и описал ряд доступных гостиниц для людей с ограниченными возможностями, которые должны будут выделить 10% для этой категории населения во время чрезвычайной ситуации.



Анат Ариэль-Закай, юридический советник "Нагишут Исраэль", подчеркнула отсутствие складов и специально выделенных автомобилей для эвакуации. Старший инспектор Хагит Рапопорт, представитель полиции, рассказала о специальном полицейском приложении на иврите, английском и арабском языках для действий в чрезвычайных ситуациях, которое также подходит для людей с различными видами инвалидности.



Иман Хатиб-Ясин (РААМ) задал вопрос о недостаточной готовности к землетрясению в арабских общинах, в долине Бейт-Шеан, в Изреельской долине и в Галилеи. Илан Брош ответил, что в эти дни действительно проводятся подготовительные курсы для руководителей отделов социального обеспечения на севере - половина из них представляют такие органы.