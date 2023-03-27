



В Словении задержали семью, оказавшуюся российскими шпионами, – The Guardian

Недавно в Словении задержали супругов "нелегальных" русских шпионов. Пара жила под фальшивыми именами. По легенде они якобы приехали из Аргентины в Любляну в 2017 году, пишет The Guardian.



Они шпионили для так называемого ГРУ и работали по программе "спящих агентов".



Ария Майер и Людвиг Гиш поселились в столице Словении, Любляне, в 2017 году с двумя маленькими детьми. Людям, встречавшимся с парой, они, как правило, нравились.

Издание пообщалось с людьми, лично знающими шпионов. Все, как правило, отмечали, что "новоприбывшие из Латинской Америки были доброжелательными, но не властными, были любознательными, но не назойливыми".



Майер открыла художественную онлайн-галерею, а Гиш руководил IT-стартапом. Они рассказали друзьям, что невыносимый страх перед уличной преступностью дома в Аргентине побудил их переехать в Европу.



Соседи настаивали, что люди, живущие в доме № 35, были простой семьей, и говорили, что дети часто играют в саду, визжа на испанском.



Поэтому это повергло в шок, когда в начале декабря Майер и Гиш стали мишенями одной из самых секретных и хорошо скоординированных полицейских и разведывательных операций в истории Словении.



Правоохранители ворвались в дом, арестовали супругов и забрали их двоих детей в социальную опеку. Полиция также провела обыск в офисе, принадлежащем супругам. Среди находок, по словам источника, осведомленного со следствием: “огромная” сумма наличных денег; на самом деле столько, что на подсчет ушли часы.



На этой неделе источники в Любляне сообщили Guardian, что "Мария и Людвиг" на самом деле были элитными российскими шпионами, известными как "нелегалы". Аресты произошли после того, как Словения получила уведомление от иностранной разведки.



В четверг министр иностранных дел Таня Файон подтвердила эти заявления, сообщив журналистам, что арестованная пара действительно граждане России, а не аргентинцы.



В отличие от “легальных” офицеров российской разведки, маскирующихся под дипломатов в российских посольствах по всему миру, нелегалы действуют без каких-либо видимых связей с Москвой. Их годами учат выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведданных. У многих есть дети, которые воспитываются в скрытой идентичности, не подозревая, что их родители действительно россияне.





