



В Sky News сравнили Путина с Гитлером

Путин принимает иррациональные решения руководствуясь эмоциями, делая ту же ошибку, что и Гитлер. Об этом в воскресенье, 4 июня, пишет Sky News со ссылкой на генерал-майора ВВС Великобритании в отставке Шона Белла.



"Во Второй мировой войне нацистская Германия готовилась к вторжению в Британию, но сначала Гитлеру нужно было уничтожить британские Военно-воздушные силы. Битва за Британию поставила Королевские ВВС на колени; однако в гневе на попытки союзников бомбить немецкие города Гитлер с ВВС переключился на Лондон. Это было иррациональное решение, которое позволило Королевским ВВС прийти в себя и это помогло переломить ход войны", - заявляет Шон Белл.



Как отмечает генерал-майор, у Путина нет военного опыта, и его эмоциональные решения бомбить украинскую столицу дефицитными баллистическими ракетами, противоречат военной стратегии.



"Волны ракетных обстрелов Киева не приносят никакой военной пользы и не способствуют окончанию войны Россией; это просто действия разочарованного лидера", - сказал Белл.



Эксперт указал, что для того чтобы поразить украинскую ПВО россиянам необходима сложная система определения целей, включающая интеграцию спутниковых снимков и их анализ в реальном времени. Он подчеркнул, что для Минобороны РФ это стало невыполнимой миссией. И единственное, что может Россия - это обстреливать гражданское население.



Песков уверял, что Россия не ведет настоящую войну, пытаясь беречь инфраструктуру и жизнь людей в Украине.



