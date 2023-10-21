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В Швейцарии начали расследование относительно финансирования ХАМАСа
21.10.2023 16:12 Алина Груднева

В Швейцарии начали расследование относительно финансирования ХАМАСа

В Швейцарии проводят расследование возможного финансирования террористической организации ХАМАС из страны.

По словам швейцарского генпрокурора Штефана Блаттлера, выступившего в эфире радиостанции SRF, процедура была начала за "несколько недель" до начала войны в Израиле, 7 октября.

"Расследование начато по подозрению в финансировании ХАМАСа из Швейцарии", - сказали в генпрокуратуре в комментарии агентству AFP.

Эти меры инициированы из-за растущего давления после нападения ХАМАС на Израиль. По прогнозам, трудности в расследовании будут неизбежны, поскольку Швейцария, в отличие от ЕС и США, до сих пор не запретила ХАМАС.
 

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