



В Швеции все же прошел акт сожжения, но без свитка Торы

В пятницу, 28 июля, перед зданием посольства Израиля в Стокгольме все же состоялся акт сожжения в рамках акции протеста, но не так, как планировалось.



Накануне полиция Швеции выдала очередное разрешение на сожжение свитка Торы.



Однако 50-летняя просительница, у которой, как полагают, есть проблемы с психикой, вместо этого сожгла чистый лист бумаги. По ее словам, это - "символ шведской системы, лишенной всяческого содержания". На вопрос о том, знает ли она, что подобные действия могут навредить репутации стране, женщина ответила, что та уже испорчена.



На вопрос о том, почему она решилась на такой шаг возле израильского посольства, а не, например, у здания парламента, женщина ответила: "Парламент коррумпирован. Их интересуют не граждане, а НАТО. Сожжение там ничего не даст".



שאלה: את יודעת שזה יכול לפגוע בשוודיה ובמוניטין שלה

תשובה: המוניטין של שוודיה נפגע כבר. אנחנו הרסנו את המוניטין של שוודיה

שאלה: את יכולה לעשות זאת מול הפרלמנט, למה את עושה זאת כאן?

תשובה: הפרלמנט הוא ככ מושחת פה. מה שמעניין אותם זה לא האזרחים אלא נאט"ו, ולשרוף שם לא יעשה אימפקט. pic.twitter.com/Dn1EsMCGiJ — DovGilHar (@DovGilHar) July 28, 2023