В Швеции все же прошел акт сожжения, но без свитка Торы
В пятницу, 28 июля, перед зданием посольства Израиля в Стокгольме все же состоялся акт сожжения в рамках акции протеста, но не так, как планировалось.
Накануне полиция Швеции выдала очередное разрешение на сожжение свитка Торы.
Однако 50-летняя просительница, у которой, как полагают, есть проблемы с психикой, вместо этого сожгла чистый лист бумаги. По ее словам, это - "символ шведской системы, лишенной всяческого содержания". На вопрос о том, знает ли она, что подобные действия могут навредить репутации стране, женщина ответила, что та уже испорчена.
На вопрос о том, почему она решилась на такой шаг возле израильского посольства, а не, например, у здания парламента, женщина ответила: "Парламент коррумпирован. Их интересуют не граждане, а НАТО. Сожжение там ничего не даст".
שאלה: את יודעת שזה יכול לפגוע בשוודיה ובמוניטין שלה— DovGilHar (@DovGilHar) July 28, 2023
תשובה: המוניטין של שוודיה נפגע כבר. אנחנו הרסנו את המוניטין של שוודיה
שאלה: את יכולה לעשות זאת מול הפרלמנט, למה את עושה זאת כאן?
תשובה: הפרלמנט הוא ככ מושחת פה. מה שמעניין אותם זה לא האזרחים אלא נאט"ו, ולשרוף שם לא יעשה אימפקט. pic.twitter.com/Dn1EsMCGiJ
Что примечательно, она просила разрешение на сожжение в знак протеста против "систематических прав детей" в стране. При этом, при чем здесь был свиток Торы, до сих пор остается неясным.
Это было уже вторым разрешением, выданным на сожжение священного текста под посольством Израиля за месяц. В предыдущий раз проситель решил отказаться от задуманного.
Подобные "акции" вызвали негодование в Израиле. Сегодня утром, 28 июля, министр иностранных дел Эли Коэн созвонился с шведским коллегой Тобиасом Билльстремом, чтобы обсудить ситуацию.
Глава МИД ясно дал понять, что Израиль серьезно относится к угрозам сжигать священные тексты. Он добавил, что если такая угроза будет реализована, инцидент может повредить отношениям между двумя странами.
Тобиас его заверил в том, что сожжение священных книг "противоречит ценностям шведского правительства". Он пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен правительством для последующего внесения запрета на сожжения в конституцию страны.