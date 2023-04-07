



В Швеции во время поездки за сигаретами задержали экс-командира ЧВК “Вагнер”

Бывший командир одного из отделов ЧВК “Вагнера” Андрей Медведев, который сбежал в Норвегию и подал заявление о политическом убежище в этой стране, был арестован в Швеции в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает Dagbladet.



Медведев ехал на автобусе из Норвегии в Швецию, “поскольку ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле”. Поскольку у него нет вида на жительство в Швеции, он был арестован и задержан шведскими иммиграционными властями.



Адвокат Медведева Брюньульф Риснес подтвердил факт ареста.



“Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, просители убежища не имеют такой возможности. Он сожалеет об этом недоразумении и надеется, что его скоро переведут обратно в Норвегию“, — сказал адвокат.

