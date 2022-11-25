



В Швеции пройдет масштабный Форум свободных народов пост-России

IV Форум свободных наций пост-России состоится 7 – 11 декабря в Хельсинборге, Швеция. По словам организаторов, время для окончательного демонтажа последней колониальной империи в Европе наконец-то наступило. Об этом сообщает russiavsworld.org



Цели и основные задачи IV Форума ФНО – Международной конференции ПостРоссии, участниками которой станут представители свободных и вскоре снова независимых, как заявляют участники, Татарстана, Ингерманландии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Сибирской Конфедерации, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанская , Тверская Республика, Удмуртия, Тува, Нижегородская Республика, Башкортостан, Коми, Прибалтика (Кенигсберг), Эрзян Мастор, Черноземная Республика, Биармия, Ойратская Республика, Чувашия, Смаландия, Федерация Тюмень-Югра, Дон, Ногайськая Республика:



- согласование решений по мирному “бархатному” распаду-демонтажу РФ.

- определение границ будущих независимых государств.

- подтверждение принципа полной и безоговорочной денуклеаризации всех построссийских стран.

- создание механизма распределения активов и долгов существующей сейчас Россиуской Федерации (включая репарации).



"Нет "российского" газа и нефти. Есть тюменский, башкирский, ногайский, татарский газ. Нет "русского" золота, леса, алмазов, зерна, никеля или алюминия. Есть сибирские, бурятские, уральские, ойратские, карельские, якутские, кубанские, донские и поморские. Сегодня есть только Россия: империализм, колониальная политика, терроризм, безысходность и безумие", - говорится в заявлении участников форума.

