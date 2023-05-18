



В Швеции "инкогнито" обучались около 5 тысяч украинских военных

Украинская бригада численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих прошла обучение в Швеции на современной западной технике и может быть одним из самых боеспособных подразделений, которые будут участвовать в будущем контрнаступлении.



Об этом первой сообщила газета The Times, информацию подтвердил шведский общественный вещатель SVT со ссылкой на источник.



По данным The Times, украинская бригада, проходящая подготовку в Швеции, оснащена танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, "что делает ее одним из самых мощных подразделений Вооруженных сил Украины".



"В этом месяце (в мае) она вернулась в Украину, чтобы быть готовой к бою", – пишет британская газета.



Это стало первым сообщением в СМИ об учениях украинских подразделений в Швеции, отмечает SVT. Официально шведские Силы обороны информацию не подтверждают и не опровергают.



В то же время известно, что шведские офицеры помогали обучать украинских новобранцев в Великобритании в рамках операции Interflex.



Среди прочего, шведские инструкторы провели занятия для бойцов ВС Украины по установке инженерных заграждений, их устройству и преодолению.