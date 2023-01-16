Новости » Политика
В штаб-квартире ЦАХАЛа выставлен почетный караул в честь преемника Кохави
16.01.2023 16:07 Алина Груднева

В штаб-квартире ЦАХАЛа выставлен почетный караул в честь преемника Кохави

В понедельник, 16 января, в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве был выставлен почетный караул в честь нового начальника штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

Он вступил в должность утром, после того, как ему было присвоено звание генерал-полковника.

Халеви заменил в этой должности Авива Кохави, срок полномочий которого официально завершился сегодня.

Ранее они вместе посетили Национальный мемориальный зал павшим в Израиле, который расположен рядом с военным кладбищем на горе Герцля, Кохави будет стоять в почетном карауле и покинет в последний раз штаб-квартиру ЦАХАЛа после 40 лет военной службы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы