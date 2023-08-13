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В Шотландии за слово “старик” хотят привлекать к уголовной ответственности
13.08.2023 17:34 Ирина Демьянова

В Шотландии за слово “старик” хотят привлекать к уголовной ответственности

Называя кого-то “старым”, шотландцы могут получить судимость в соответствии с новыми законами, которые SNP вводит для борьбы с “эйджизмом”, пишет Daily Mail.

Со следующего года определение преступления на почве ненависти будет расширено за счет включения угроз или оскорбительных выражений в отношении чьего-либо возраста.

Критики предупреждают, что грубость или насмешки над кем-то из-за того, что он старый или молодой, могут привести к осуждению за “преступление на почве ненависти”, наказуемому тюремным заключением или крупным штрафом.

 

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