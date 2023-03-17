В Шотландии тоже удалят TikTok с телефонов депутатов
В Шотландии приложение TikTok будет удалено с телефонов и устройств депутатов.
Об этом сообщает Reuters.
О соответствующем решении в пятницу, 17 марта, объявил шотландский парламент.
Ранее аналогичное решение приняло правительство Новой Зеландии, пообещав запретить установку TikTok на устройства, связанные с правительством.
В мире усилились опасения по поводу того, что китайское правительство может получить доступ к местонахождению и контактным данным пользователей через китайскую материнскую компанию TikTok ByteDance.