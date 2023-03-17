Новости » Политика
В Шотландии тоже удалят TikTok с телефонов депутатов
17.03.2023 23:15 Алина Груднева

В Шотландии тоже удалят TikTok с телефонов депутатов

В Шотландии приложение TikTok будет удалено с телефонов и устройств депутатов.

Об этом сообщает Reuters.

О соответствующем решении в пятницу, 17 марта, объявил шотландский парламент.

Ранее аналогичное решение приняло правительство Новой Зеландии, пообещав запретить установку TikTok на устройства, связанные с правительством.

В мире усилились опасения по поводу того, что китайское правительство может получить доступ к местонахождению и контактным данным пользователей через китайскую материнскую компанию TikTok ByteDance.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы