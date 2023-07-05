



В ШОС зреет раскол: Индия не приняла стратегию организации на 2030 год

Индия во вторник, 4 июля, отказалась подписать Стратегию экономического развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2030 год. Причиной такого решения называют неприятие формулировок, повторяющих официальную политическую позицию Китая. В частности, Нью-Дели не воспринимает засилье в документе ссылок к политическим инициативам КНР. Об этом сообщает портал The Wire со ссылкой на собственные источники.



В этот раз на саммите председательствовала Индия. Премьер-министр Нарендра Моди решил провести его в виртуальном формате. По итогам встречи были приняты одиннадцать документов и решений, в том числе итоговая Делийская декларация.



Другой важный документ – Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года – так и не одобрили все члены организации. На противоречия по этому вопросу натолкнулась странная формулировка по этому документу. В итоговой декларации говорится, что лидеры ШОС “считают важным обеспечить реализацию Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года, принятой заинтересованными государствами-членами”.



Определение “заинтересованный” означает, что Стратегия не получила всеобщего одобрения. По данным Wire, отказалась подписывать документ именно Индия. Источники издания утверждают, что Индии не понравилось большинство формулировок. Окончательный текст документа содержал слишком много ссылок на китайские дипломатические крылатые фразы и политические доктрины лидера Китая Си Цзиньпина.



Очевидно, Индии, которая планирует в будущем занять место “мастерской Запада” на фоне развертывания китайско-американского конфликта, лишнее усложнение отношений с ЕС и США ни к чему. Примечательно, что Индии также в очередной раз не оказалось в списке стран ШОС, заявивших о поддержке китайской инициативы “Один пояс – один путь” в итоговой декларации.



Сама стратегия пока не обнародована, но отмечается, что она “будет отражать развитие цифровой экономики, высоких технологий и инноваций, модернизацию существующих международных маршрутов автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров, финансов и инвестиций, энергетической и продовольственной безопасности, надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек снабжения и промышленной кооперации”.



Ранее стало известно, что Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества.