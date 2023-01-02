



В ШАС требуют женить Охану

В свете масштабной критики, прозвучавшей со стороны ультраортодоксальных раввинов по поводу назначения депутата Амира Оханы спикером Кнессета, бывший член Кнессета от ШАС Ниссим Зеев говорит, что правильным шагом для него было бы, если бы Охана "женился на женщине".



В интервью на 103FM Зеев ответил на слова раввина Шломо Амара и раввина Меира Мазоза, которые критиковали Охану: "Прежде всего, я считаю, что это великие люди Израиля, которые говорят в соответствии с Галахой и Торой. Раввин самым ясным и чистым языком говорит: "Это мерзость", и это однозначная мерзость. Тот, кто служит главным раввином. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, премьер-министру следовало бы проявить больше деликатности в этом вопросе".



"Если вы спросите меня, что бы я сделал? Я бы попытался лично поговорить с Оханой. Я знаю Охану, он гений, умный, интеллигентный человек. Спикер Кнессета - это действительно выбор. Если Охана завтра захочет стать кандидатом в мэры Иерусалима, кто его выберет, как не эта община?"



"Я думаю, что в рамках коалиционных соглашений и ультраортодоксы, и религиозный иудаизм должны были сказать премьер-министру: "При всем уважении, Охана может работать на любой должности, но не на должности спикера Кнессета". В какой стране мира есть спикер-гей?".



"Он определенный человек, безусловно, уважаемый, это не помогает. Спикер Кнессета - это дорожная карта. Здесь нет ненависти, здесь есть нелюбовь. Это путь Торы - мы люди Торы, и каждый, кто близок к Торе, должен выразить свой протест".



"Вместо отставки пусть сделает самый правильный шаг - встанет и женится на женщине".



