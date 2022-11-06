



В ШАБАКе "шокированы" заявлениями Смотрича

Бецалель Смотрич обрушился с критикой на израильские силы безопасности, обвинив их в "неспособности защитить" бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина.



Вскоре появилась реакция ШАБАКа на заявления Смотрича. В службе безопасности заявили, что "шокированы" подобными заявлениями, сообщает Times of Israel.



"Мы выражаем шок по поводу комментариев. Общественный представитель поощряет заговоры и клевещет на организацию, единственной целью которой является пресечение любого террора и защита страны", - заявил источник в ШАБАКе.



Источники также призывают осудить высказывания, которые, по их словам, "поощряют крайние рассуждения".

