В сети опубликовали вторую партию секретных документов США

В интернете появилась вторая партия секретных документов о секретах национальной безопасности США. Речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем. Об этом пишет The New York Times.



По информации издания, утечка документов встревожила Пентагон и администрацию президента. Аналитики считают, что в сеть могли попасть около 100 конфиденциальных документов.



Высокопоставленный сотрудник разведки назвал утечку “ужасом для пяти глаз”, имея в виду Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду.



NYT пишет, что один из слайдов, датированный 23 февраля 2023 года, имеет отметку "Secret/NoForn", то есть он не предназначен для передачи другим странам. Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, заявил, что утечка секретных документов свидетельствует о значительной бреши в системе безопасности и может помешать контрнаступлению ВСУ.



Другой аналитик назвал то, что появилось в сети, “верхушкой айсберга”. По его словам, оказавшиеся в сети документы, похоже, выходят далеко за рамки строго засекреченных материалов о военных планах Украины.



Согласно NYT, за закрытыми дверями сотрудники национальной безопасности США пытаются найти виновного. Один из чиновников заявил, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку у нее не было доступа к конкретным планам, имеющим маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона. Другое должностное лицо признало, что определить, как именно произошла утечка, можно будет только после того, как будет установлено, кто из чиновников имел доступ к этим документам.



6 апреля стало известно, что чиновники администрации Байдена сообщили The New York Times, что на этой неделе в соцсетях (Twitter и Telegram) были опубликованы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против России.



По словам военных аналитиков, опубликованные документы, похоже, отличаются от первоначального варианта – там завышены американские оценки потерь украинской армии и занижено вероятное количество убитых россиян. Это может свидетельствовать о попытке дезинформации со стороны Москвы. Но фото графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят подлинно.