В сеть слили очередной компромат на премьера Финляндии

В сети опубликовали очередной скандальный ролик с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин.



Местные издания Visegrad24 и Seiska утверждают, что замужняя чиновница были замечена в компании мужчин.



"Санна танцевала интимно как минимум с тремя разными мужчинами. Кроме того, она сидела на коленях у двух разных мужчин. Премьер-министр держала руку рядом с мужчиной, и мужчина нежно держал Санну за руку. Я сам был не очень пьян, поэтому у меня есть точное представление о ситуации", – рассказал СМИ один из очевидцев.



A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd